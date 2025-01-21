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Dünya

Katar'dan Gazze ateşkesi hakkında açıklama

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının tüm aşamalarıyla uygulanması konusundaki kararlılığını iletti.

AA21 Ocak 2025 Salı 17:03 - Güncelleme:
Katar'dan Gazze ateşkesi hakkında açıklama
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İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Herzog ile Al Sani, İsviçre'de bu yıl 55'incisi düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) bir araya geldi.

Katar Başbakanı Al Sani, yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının tüm aşamalarıyla uygulanması konusundaki kararlılığını Herzog'a bildirdi.

Cumhurbaşkanı Herzog ise Katar Başbakanı Al Sani'ye Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasındaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Herzog ayrıca, İsrail'in Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını güvence altına alma konusundaki kararlılığını vurguladı.

- İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 46 bin 913 kişi hayatını kaybetmiş, 110 bin 750 kişi yaralanmıştı.

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