Katar'dan Gazze'deki 70 bin aileye nakdi yardım

AA 26.01.2020 17:07 - Güncelleme: 26.01.2020 17:07

Filistinli aileler, aylık yapılan yardımları alabilmek için Gazze'nin pek çok kentinde postane şubelerine akın etti.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, çarşamba günü, Gazze'de 70 bin yoksul aileye yüzer dolarlık nakdi yardımda bulunulacağını açıklamıştı.

Aylık olarak 12. kez yapılan söz konusu yardım, Katar'ın Gazze'ye tahsis ettiği 30 milyon dolarlık bağışın bir parçası olma özelliği taşıyor.

İsrail'in yaklaşık 13 yıldır abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde halk, ekonomik yönden büyük sıkıntı yaşıyor.