Katar'dan Gazze'deki ihtiyaç sahibi 100 bin aileye mali destek

AA 11 Nisan 2021 Pazar 12:15 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 12:16

İhtiyaç sahibi Gazzeliler, Katar'ın daha önce açıkladığı mali destek faaliyetleri kapsamındaki nakdi yardımı alabilmek için bugün hükümete ait Postane Bankasına gitti.

Katar İçişleri Bakanlığına bağlı Gazze'yi Yeniden İmar Komitesinden daha önce yapılan açıklamada Gazze'de ihtiyaç sahibi her aileye 100 dolar verileceği duyurulmuştu.

Söz konusu yardım, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ocak ayının sonunda duyurduğu, 2021 yılı içerisinde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması planlanan 360 milyon dolarlık mali yardımın bir parçası olduğu belirtiliyor.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.