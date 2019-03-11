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Katar'dan Gazzeli 55 bin aileye nakdi yardım gönderildi

Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi 55 bin aileye Katar tarafından nakdi yardım gönderildi.

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Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi 55 bin aileye Katar tarafından nakdi yardım gönderildi.
 
Katar'ın ihtiyaç sahibi aileler için yaptığı nakdi yardımdan istifade etmek isteyen yüzlerce Filistinli, Gazze'nin çeşitli kentlerindeki bankaların önünde toplandı.
 
Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesince dün yapılan yazılı açıklamada, nakdi yardımların Gazzelilere bankalar aracılığıyla ulaştırılacağı bildirilmişti.
 
Açıklamada yardımlardan, her aileye 100 dolar düşecek şekilde toplam 55 bin ailenin istifade edeceği aktarılmıştı.
 
Katar, Ekim 2018'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 150 milyon dolarlık acil insani yardım kararı almıştı. Söz konusu karar doğrultusunda daha önce Gazze'ye 3 kez nakdi yardım gönderilmişti.
 
Katar ayrıca 28 Ocak'ta Gazze'de insani projelerde kullanılması amacıyla Birleşmiş Milletler'e (BM) 20 milyon dolarlık yardımda bulunmuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

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