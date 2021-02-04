Katar'dan Gazze'ye yardım: 100 bin aile faydalanacak

AA 04 Şubat 2021 Perşembe 13:32 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 13:36

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatı üzerine Gazze'ye ayrılan 360 milyon dolarlık yardımdan kendileri adına gönderilen meblağı almak isteyen binlerce kişi Bank el-Beridi şubelerine gitmeye başladı.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi 1 Şubat'ta her yararlanıcı aileye 100 dolar tutarında yardım sağlayacağını açıklamıştı.

Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani 31 Ocak'ta, abluka altındaki Filistinlilere destek kapsamında Gazze Şeridi'ne 360 milyon dolarlık yeni bir mali yardım tahsis edilmesi talimatı vermişti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.