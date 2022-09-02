Katar'dan havacılık alanında iş birliği

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Sivil Havacılık Otoritesi'nin, Doha FIR'ı Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE'deki uçuş bilgi bölgelerine bağlayacak operasyonel anlaşma yaptığı belirtildi.

Haberde, imzalanan anlaşmayla 8 Eylül 2022'de başlayacak olan Doha FIR'ın söz konusu ülkelerle operasyonel çalışmaları tamamlamış olacağına işaret edildi.

Haberde sözlerine yer verilen Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf Ahmed es-Suleyti, Doha uçuş bilgi bölgesini etkinleştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Yeni havacılık süreçlerini başlatma ve havada uçakları bekletme bölgesinin kapasitesini artırmaya hazır olduklarına da dikkati çeken Suleyti, Katar'da sivil havacılık sektöründeki sistemleri geliştirme konusunda ciddi ilerlemeler kaydedildiğine vurgu yaptı.

Katar, nisan ayında da İran'la bu yönde havacılık iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

Katar Ulaştırma Bakanlığı, mart ayında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) Doha FIR'ının kurulmaya başlanmasını kabul ettiğini duyurmuştu.