Katar'dan İran açıklaması

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Romanya ziyaretinde mevkidaşı Teodor Melescanu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Al Sani, Körfez'de gemilerin hedef alınmasına yönelik kınamayı yineleyerek, bunun yalnız bölgenin güvenliği veya enerjinin güvenliği değil, tüm dünyanın güvenliğini ilgilendirdiğini söyledi.

Katar'ın krize yönelik tavrının başından bu yana aynı olduğunu anlatan Al Sani, "Sonuçta İran Körfez bölgesinin komşusu. Körfez ülkelerinin İran ile arasında siyasi anlaşmazlıklar olsa da bu anlaşmazlıklar yapıcı bir yolla ele alınarak, diyalog ve müzakereyle sonlandırılmalıdır." dedi.

Al Sani, Körfez ülkeleri ve İran arasında barışçıl bir ortak yaşamın gerekliliğini vurgulayarak, hiçbir devletin coğrafyasını seçme şansına sahip olmadığını belirtti.

Körfez'deki krizin çözümünün yapıcı diyalogdan geçtiğini ve gerginlikten uzak durulması gerektiğini vurgulayan Al Sani, İran'la ABD arasında tırmanan gerginliğin ve anlaşmazlığın çözümü için uluslararası toplumu çağrıda bulundu.

Filistin meselesine de değinen Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Orta Doğu'da adil bir çözümün zorunlu olduğunu ve Filistin halkına insaflı davranılması gerektiğini söyledi.

Al Sani, Filistin halkının sıkıntılarının giderilmesi yönünde tüm gayretlere Katar'ın destek vereceğini vurguladı.

ABD, mayıs başında İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücünü körfeze sevk etmişti.