Katar'dan İsrail'e 2 aşamalı teklif

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 85 gündür devam ediyor.

İSRAİL BASININA GÖRE KATAR TEL AVİV'E GAZZE'DEKİ ESİRLERİN TAKASIYLA İLGİLİ TEKLİF SUNDU

İsrail basını, Katar'ın Tel Aviv yönetimine Gazze'deki esirlerin takasıyla ilgili 2 aşamalı bir teklif sunduğunu öne sürdü.

Kanal 12 Televizyonunun haberinde, Katar tarafından sunulan teklifin ilk aşamasının, Gazze'de çatışmalara bir ay ara verilmesi karşılığında Hamas'ın elindeki 40 ila 50 esirin serbest bırakılmasını öngördüğü belirtildi.

Ayrıntıları henüz netleşmeyen ve daha karmaşık olması beklenen ikinci aşamanın ise İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini içereceğinin düşünüldüğü kaydedildi.

Yediot Ahronot Gazetesi ise ismini vermediği bir yetkiliden naklettiği haberde, Kanal 12 televizyonunun Katar'ın teklifiyle ilgili verdiği bilgileri doğruladı.

Söz konusu yetkili, Katar'ın, İsrail'e "Hamas'ın, çatışmalara 20 ila 30 gün arasında ara verilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında aralarında kadın, erişkin ve hastaların da olduğu 40 ila 50 İsrailli esiri serbest bırakmaya hazır olduğu" yönünde bir mesaj ilettiğini iddia etti.

Yediot Ahronot daha önce de Mossad Başkanı David Barnea'nın İsrail Savaş Kabinesini, Katar'ın mesajı hakkında bilgilendirdiğini yazmıştı.

Ancak Hamas daha önce pek çok defa İsrail'le esir takası anlaşması yapılması için Gazze'deki saldırıların tamamen durmasını şart koşmuştu.

Katar'dan, İsrail basınındaki iddialara ilişkin henüz açıklama gelmedi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde düzenlediği baskınlarda en az 4 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

05:52 İsrail basını, Katar'ın Tel Aviv yönetimine Gazze'deki esirlerin takasıyla ilgili 2 aşamalı bir teklif sunduğunu öne sürdü.

04:56 Filistin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) dava açmasını, İsrail'den hesap sormak adına atılmış ilk fiili adım olarak nitelendirdi.

04:07 Kanada, İsrail medyasında Kanada Göç Bakanı Marc Miller'ın İsrail'deki temaslarında Filistinlilerin ülkelerine "gönüllü göçünü" desteklediği yönünde iddiaların bulunduğu haberleri yalanladı.

02:27 İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık binasının karşısında toplanan gazeteciler ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen meslektaşlarını andı.

02:17 İsrail ordusu, şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 84 günde, 106 Filistinli gazeteciyi öldürdü.

01:16 ABD'de, Başkan Joe Biden yönetimindeki hükümet, "acil durum" gerekçesiyle, Kongre üyelerinin onayını almadan ikinci kez, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'e silah satma kararı aldı.

00:23 ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adaylarından Nikki Haley, Gazze'deki Filistinlilerin Hamas yanlısı olduğunu iddia ettiği ülkelere gitmesi gerektiğini öne sürdü.

00:00 Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında 325 tarihi ve kültürel mirasın çoğunun yıkıldığı bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 507 Filistinli öldürüldü, 55 bin 915 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 168'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 317 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.