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Dünya

Katar'dan İsrail'e kınama

Katar, 'İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim alanlarını geliştirme planları ve Kudüs kentini Yahudileştirme girişimlerini' kınadı.

AA30 Aralık 2022 Cuma 16:30 - Güncelleme:
Katar'dan İsrail'e kınama
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Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin işgal altında tuttuğu Filistin toprakları Batı Şeria ve Kudüs'teki yerleşim yerlerine ilişkin planlarına sert tepki gösterildi.

İsrail hükümetinin yerleşim yerlerini geliştirme planları ve Kudüs ile Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirme girişimlerini sürdürmesinin şiddetle kınandığı açıklamada, bu adımların Filistinlilerin haklarına açıkça saldırı olduğu gibi Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kararları ve uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Katar'ın, İsrail'in tekrarlanan ihlalleri sebebiyle iki devletli çözüme ilişkin uluslararası çabaların baltalanmasından endişe duyduğu aktarılan açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden yasa dışı yerleşim politikalarını durdurma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Filistin halkının haklarını savunma ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletine ilişkin Katar'ın değişmez duruşuna dikkat çekildi.

- NETANYAHU'NUN HÜKÜMET PROGRAMINDA YASA DIŞI YERLEŞİM ALANLARI PLANI VAR

İsrail'de Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti, Mecliste dün düzenlenen oturumda güvenoyu almıştı.

Aşırı sağcı ve Ultra Ortodoks partilerle koalisyon oluşturan Netanyahu, Meclisten güvenoyu almadan bir gün önce hükümet programını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

"Yahudilerin İsrail'in tüm topraklarında ayrıcalıklı ve sorgulanamaz yaşama hakkı olduğu" ifadesinin yer aldığı programda, hükümetin, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri dahil Necef Çölü ve Celile bölgesinde Yahudi yerleşim yerleri kuracağı ve genişleteceği aktarılmıştı.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor. Uluslararası toplum bu konuyu barış görüşmelerinin önündeki en önemli engellerden biri olarak görüyor.

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