Katar'dan 'Körfez krizi' açıklaması

AA 05 Aralık 2020 Cumartesi 07:55 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 08:12

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve Raşid el-Hatır, Körfez krizinin çözümünün Körfez halklarının birliğini ve bölgenin güvenliğini garanti eden herkes için kazançlı bir çözüm olacağını belirtti.

Bakanlık Sözcücü Hatır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Körfez krizinin en büyük kaybedeninin Körfez İşbirliği Teşkilatı ve Körfez halkları olduğunu ve krizin çözümünün herkes için kazançlı olacağını söyledi.

Körfez krizinin çözümünün Körfez halklarının birliğini, bölgenin güvenliğini ve tüm devletlerin bağımsızlık ve egemenliğini garanti eden bir çözüm olacağını belirten Hatır, ülkesinin olumlu müzakerelere, bölgenin yararı ve geleceği için sorumluluk almaya devam edeceğini dile getirdi.

Hatır, gelinen noktada mevcut Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, öncesinde ise vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el Cabir es-Sabah'ın özenle sürdürdüğü samimi çabalarını asla unutmayacaklarını sözlerine ekledi.

- KUVEYT, KÖRFEZ KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN "VERİMLİ GÖRÜŞMELER" OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, kısa süre önce yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bütün tarafların, Körfez ve Arap dayanışmasını, istikrarı, ülkeleri arasında kalıcı dayanışma arzularını ve halkları için iyi olanı gerçekleştirecek nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Sabah, Körfez krizini çözmek için gösterilen bu çabalara vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el Cabir es-Sabah'ın öncülük ettiğini, şu anda ise öncülüğün mevcut Emir Şeyh Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından sürdürüldüğünü belirtmişti.

- KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN KUVEYT'İN AÇIKLAMSINI OLUMLU KARŞILAMIŞTI

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Sabah'ın açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuveyt'in Körfez krizinin çözümüne yönelik açıklamasının önemli bir adım olduğunu belirterek "Önceliklerimiz Körfez ve bölge halkının çıkarları ve güvenliği olmuştur ve öyle kalacağını teyit ediyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Twitter hesabından açıklama yaptığı yazılı açıklamada, "Kardeş Kuveyt'in Körfez krizine ilişkin görüşleri birbirine yaklaştırma çabalarına büyük bir takdirle bakıyoruz. ABD'ye de bu konudaki çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bölgenin iyiliğine ve hayrına sarf edilen bu çabaların başarıyla taçlanmasını umut ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner'in çarşamba günü, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldiği, görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı açıklanmıştı.

- KÖRFEZ KRİZİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.