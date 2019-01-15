Katar'dan Körfez krizinin çözümü için 'şartsız diyalog' çağrısı

Al Jazeera Televizyonu'nun internet sitesinde yer alan habere göre, başkent Doha'da Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile görüşen Abdurrahman düzenlediği basın toplantısında, "Ülkemiz, ön şartı olmayan bir diyaloğa hazırdır. Diyalog yani iki tarafın da samimiyetle yaklaşması. Ancak onlar gerginliği tırmandırmayı, Katar'a karşı adil olmayan tedbirlerini sürdürüyorlar" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile dün "Körfez krizine ilişkin gelişmeleri ve çok sayıda bölgesel meseleye etkilerini görüştüklerini" belirten Abdurrahman, Körfez'in birliğinin yeniden sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı. Kuveyt de bu krizde arabuluculuk rolü üstlenmişti.