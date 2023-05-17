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Dünya

Katar'dan kritik Suriye açıklaması: Arap fikir birliğinin dışına çıkmak istemiyoruz

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin 'Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü konusundaki fikir birliğinin dışına çıkmak istemediğini' ancak her ülkenin kendi kararı olduğunu söyledi.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 16:52 - Güncelleme:
Katar'dan kritik Suriye açıklaması: Arap fikir birliğinin dışına çıkmak istemiyoruz
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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, resmi ziyaret kapsamında Doha'da bulunan Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile Emirlik Divanı'nda bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından yapılan ortak basın açıklamasında Al Sani, görüşmeye ve bölge meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Al Sani, Alman mevkidaşıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlamlaştırılması ve Gazze'ye yardım sağlanması konularını ele aldıklarını aktardı.

Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşına da değinildiğini belirten Al Sani, ülkesinin Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması konusundaki tutumunu vurguladığını ifade etti.

Al Sani ayrıca görüşmede Almanya ile stratejik diyalog kurmak için bir mutabakat zaptı imzalandığını dile getirerek, bunun iki ülke arasında "enerji ve iş birliği dosyalarının görüşülmesi için önemli bir platform olacağını" söyledi.

SURİYE MESELESİ

Suriye'de istikrarı yeniden sağlayacak çözümün, Suriye halkının istikrar özlemini tatmin etmesi gerektiğini belirten Al Sani, "Tek çözüm, Suriye meselesine adil ve kapsamlı bir çözüm bulmak." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesine ilişkin tavrının net olduğuna dikkati çeken Al Sani, "Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü konusunda Arap fikir birliğinin dışına çıkmak istemiyoruz. Her ülkenin kendi kararı var." dedi.

Al Sani, meselenin Katar ile Suriye arasında değil Suriye yönetimi ve halkı arasında olduğunu vurguladı.

Katarlı Bakan, Suriye halkına güvenlik ve istikrar içinde yaşaması, Suriye'de siyasi bir süreç gerçekleşmesi çağrısında bulundu.

SURİYE'NİN ARAP BİRLİĞİ'NE DÖNÜŞÜ

Arap Birliği, iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

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