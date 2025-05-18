İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2025 Pazar / 21 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katar'dan, Libya'ya 'Trablus' çağrısı: Çatışma yok, diyalog!
Dünya

Katar'dan, Libya'ya 'Trablus' çağrısı: Çatışma yok, diyalog!

Katar, Libya'nın başkenti Trablus'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, tüm taraflara, gerginliği tırmandırmaktan kaçınma ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 09:03 - Güncelleme:
Katar'dan, Libya'ya 'Trablus' çağrısı: Çatışma yok, diyalog!
ABONE OL

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, Libya Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu Başkanı (UNSMIL) Hanna Tetteh ile telefonda görüştü.

Libya'da yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Halifi, Trablus'taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Halifi, tüm taraflara gerginliği tırmandırmaktan kaçınma ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözme çağrısı yaptı.

TRABLUS'TAKİ OLAYLAR

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığı belirtilmişti.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

  • Trablus
  • Diyalog Çağrısı
  • katar

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da dehşet anları: Ablasını kaçıran genci göğsünden vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.