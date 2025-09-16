İSTANBUL 27°C / 17°C
Dünya

Katar'dan Netanyahu'ya tepki: Barışa giden yolu biliyordu

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, 'Başbakan Netanyahu, barış istiyorsa, barışa giden yolu biliyordu, o sadece bu yolu izlememeyi seçti' dedi.

16 Eylül 2025 Salı 18:34
Katar'dan Netanyahu'ya tepki: Barışa giden yolu biliyordu
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu.

İsrail'in Katar'daki Hamas heyetine yönelik saldırısının ardından İsrail-Hamas arasındaki arabuluculuk çabalarıyla ilgili yaptığı açıklamada El-Ensari, "Başbakan Netanyahu, barış istiyorsa, barışa giden yolu biliyordu, o sadece bu yolu izlememeyi seçti" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun "kötü niyetli" olduğunu aktaran el-Ensari, "Arabuluculuğun akıbeti hakkındaki sorular, arabulucuları ve müzakere masasında konuştuğu kişileri bombalayan kişiye sorulmalıdır" dedi.

