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Dünya

Katar'dan örnek davranış! Tam 363 milyon dolar

Katar, 2020'den bu yana en yoksul 46 ülkeye yaklaşık 363 milyon dolar tutarında yardımda bulunduğunu duyurdu.

AA28 Şubat 2023 Salı 23:07 - Güncelleme:
Katar'dan örnek davranış! Tam 363 milyon dolar
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin yaptığı dış yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Dünyada 46 ülkenin Birleşmiş Milletler'in (BM) sınıflandırmasına göre "En Az Gelişmiş Ülke" kategorisinde olduğunu hatırlatan Ensari, Katar'ın bu konuya yoğun bir ilgi duyduğunu belirtti.

Kalkınmanın, Katar dış politikasının öncelikli ve önemli meselelerinden biri olduğuna dikkat çeken Ensari, "Katar, 'En Az Gelişmiş Ülkeler' için destek veren başlıca ülkeler arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Ensari, Katar'ın 2020'den bu yana "En Az Gelişmiş Ülkeler" kapsamındaki 46 ülkeye yaklaşık 363 milyon dolarlık destek verdiğini kaydetti.

BM EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER KONFERANSI DOHA'DA YAPILACAK

Ensari, Katar'ın 5-9 Mart tarihleri arasında 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na başkent Doha'da ev sahipliği yapmaya hazırlandığını bildirdi.

Konferans için dünyanın her yerinden katılımcıları beklediklerine dikkati çeken Ensari, ülke liderleri, bakanlar, uzmanlar ve ilgililerin katılımıyla yurt dışından yaklaşık 4-5 bin, Katar'dan ise 1000 kişinin katılmasını beklediklerini aktardı.

Ensari, konferans etkinlikleri kapsamında Doha'da "Birleşmiş Milletler Evi" açılacağını ve yapılacak çalışmalar kapsamında Katar'ın 500 milyon dolardan fazla yardım hibe edeceğini ifade etti.

DEPREMZEDELER İÇİN 50 YARDIM UÇAĞI GÖNDERİLDİ

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yapılan yardımlara da değinen Ensari, "50 uçak yardım gönderildi ve kurulan hava köprüsüyle yardımlar halen devam ediyor." bilgisini verdi.

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