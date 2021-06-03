Katar'dan Rusya açıklaması

AA 03 Haziran 2021 Perşembe 08:12 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 09:06

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Rusya ile işbirliğini derinleştirmeyi arzuladığını açıkladı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Bakan Al Sani, Rusya'da düzenlenen 24. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumunda ülkesine ait standın açılışını yaptı.

Bakan Al Sani, açılış sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin foruma geniş katılım sağladığını ve bunun Rusya ile ikili işbirliğinin önemi ve işbirliğini derinleştirme arzusundan kaynaklandığını aktardı.

Son yıllarda Rusya ile ikili işbirliğinin siyasi, ekonomik, ticari, yatırım, kültür ve spor alanlarında hissedilir gelişmelere tanık olduğunu vurgulayan Al Sani, ülkesinin Rusya ile işbirliğini derinleştirmeyi arzuladığını söyledi.

Al Sani, çeşitli Katar şirketlerinin toplantılar, aktiviteler ve onlarca anlaşma imzalamanın yanı sıra Katar sanatı, folkloru ve miras etkinlikleri gibi ekonomik faaliyetlerle dolu bir program sunacağını sözlerine ekledi.