Katar'dan Şam Uluslararası Havalimanı kararı

Katar Havayolları (Qatar Airways), 7 Ocak 2025'ten itibaren Suriye'nin başkenti Şam'daki Şam Uluslararası Havalimanı'na haftada üç sefer düzenleyeceğini duyurdu.

Katar Havayollarından yapılan açıklamada, "Suriye'yi Doha üzerinden dünya genelinde 170'den fazla destinasyonla bağlayarak bölgesel bağlantıyı güçlendirmeyi amaçlıyoruz." denildi.

Bu kararın bölgesel bağlantıyı güçlendirme ve yolcu taleplerini karşılama konusundaki kararlılığı yansıttığı belirtilen açıklamada, yeniden başlatılacak uçuşlar öncesinde gerekli tüm güvenlik, emniyet ve operasyonel standartların sağlanması için ilgili otoritelerle yakın bir işbirliği içinde çalışıldığı vurgulandı.

Qatar Airways Group CEO'su Badr Muhammed El-Meer de "Tarihi ve kültürel önemi büyük olan Şam'a uçuşlarımıza yeniden başlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu gelişme, yolcularımıza sunduğumuz bağlantı ve seyahat kolaylığını daha da ileri taşıma taahhüdümüzün bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam Havalimanı yeniden faaliyete geçmiş ve 18 Aralık'ta, Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı yeni dönemde Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk seferini düzenlemişti.

- KATAR, ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİNİ YENİDEN AÇMIŞTI.

Katar'ın Şam Büyükelçiliği, 13 yılın ardından 21 Aralık 2024'te yeniden açılmıştı.

Ayrıca Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi 23 Aralık'ta Şam'da, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera'yla bir araya gelmişti.