İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,337
  • 6,0937
  • 221.625
  • 96.817
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Katar'dan Somali'ye 68 askeri zırhlı araç

Somali, Katar'dan 'ülkedeki istikrarın sağlanması amacıyla' hibe edilen 68 askeri zırhlı aracı teslim aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Somali resmi haber ajansı SONNA'nın haberine göre, Somalili yetkililer, Katar tarafından "ülkede istikrarın sağlanması, terörizm ve aşırılıkla mücadele konusundaki çabaların desteklenmesi amacıyla" hibe edilen 68 askeri zırhlı aracı başkent Mogadişu Limanında düzenlenen resmi törenle teslim aldı.

Törene, Somali Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Katar ve Türkiye'nin Mogadişu büyükelçilerinin yanı sıra Katar ve Somali tarafından askeri yetkililer katıldı.

Savunma Bakanı Hasan Muhammed Ali ile Somali Silahlı Kuvvetler Komutanı Tahir Adem Ilmi törende yaptıkları konuşmada Katar'a desteklerinden dolayı takdir ve teşekkürlerini ifade etti.  

Jeopolitik konumu itibariyle Afrika kıtasının en önemli ülkelerinden olan Somali, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) tüm baskılarına rağmen, Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargoda tarafsız kalmayı tercih etmişti.

III. Murat’ın vefat yıldönümü – Tarihte bugün 16 Ocak 1595

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

The Atlantic: Trump görevden alınsın

The Atlantic: Trump görevden alınsın

Bozdağ'ın alıkonulması planı davasında karar

Bozdağ'ın alıkonulması planı davasında karar

Terfi töreni sırasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Terfi töreni sırasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ay'da yetiştirilen ilk bitkiyle ilgili yeni gelişme

Ay'da yetiştirilen ilk bitkiyle ilgili yeni gelişme

Katar'dan dev bağış! Onlarcası bedavaya gönderildi

Katar'dan dev bağış! Onlarcası bedavaya gönderildi

Münbiç saldırısı sonrası Fransa'dan kritik Suriye açıklaması

Münbiç saldırısı sonrası Fransa'dan kritik Suriye açıklaması

Şanlıurfa'da teslim olan 2 teröristten Suriye itirafı

Şanlıurfa'da teslim olan 2 teröristten Suriye itirafı

'YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğu açık'

'YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğu açık'
 

POPÜLER HABERLER

Afrin´de karne heyecanı

Afrin´de karne heyecanı

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Anneye 7 bin 220 TL

Anneye 7 bin 220 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA