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Dünya

Katar'dan Suriye'de memur yardımı! Maaşların bir kısmı ödenecek

Doha yönetiminin, Suriye'de sağlık, eğitim ve sosyal işler sektörlerinde çalışanların maaşları ile asker olmayan emeklilerin maaşlarının bir kısmını karşılayacağı açıklandı. Desteğin, ABD yaptırımlarından muaf tutulduğu ifade edildi.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 17:55 - Güncelleme:
Katar'dan Suriye'de memur yardımı! Maaşların bir kısmı ödenecek
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Suriye resmi ajansı SANA'nın Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye'ye dayandırdığı habere göre, Katar hükümeti, üç ay boyunca aylık 29 milyon dolar tutarındaki mevcut ücret ve maaş giderlerinin bir kısmını ödeyecek.

Berniye, Katar'ın sağladığı hibe desteğinin, sağlık, eğitim ve sosyal işler sektörlerinde çalışanların maaşları ile asker olmayan emeklilerin maaşlarını kapsayacağı bilgisini verdi.

ABD HAZİNE BAKANLIĞINA TEŞEKKÜR

Hibelerin ABD yaptırımlarından muaf tutulduğunu belirten Berniye, hibelerin kolaylaştırılması için hızlı şekilde yanıt veren ABD Hazine Bakanlığına teşekkür etti.

Berniye, hibe desteğinin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yönetileceğini ve mevcut ücret ve maaş bütçesinin yaklaşık beşte birini karşılayacağını kaydetti.

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