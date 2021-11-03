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Dünya

Katar'dan vatandaşlarına çağrı: O ülkeyi en kısa sürede terk edin

Katar, vatandaşlarına 'Etiyopya topraklarını mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri ve ülkedeki olaylar nedeniyle tedbirli olmaları' çağrısında bulundu.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 16:27 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 16:27
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Katar'ın Addis Ababa Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, "Etiyopya topraklarındaki tüm Katar vatandaşlarını çok dikkatli olmaya ve Etiyopya Cumhuriyeti'ni mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu çağrının, Etiyopya'da güvenlik noktasında yaşanan gelişmeler ve ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal göz önünde bulundurularak yapıldığı aktarıldı.

- OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

Etiyopya hükümeti, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırıları nedeniyle dün ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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