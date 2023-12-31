Katar'ın esirlerle ilgili önerisine İsrail'in savaş kabinesinden yeşil ışık!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 86 gündür devam ediyor.
İsrail basını, Katar'ın Tel Aviv yönetimine Gazze'deki esirlerin takasıyla ilgili 2 aşamalı bir teklif sunduğunu öne sürmüştü. Kanal 12 Televizyonunun dün yayınlanan haberinde, teklifin ilk aşamasının, Gazze'de çatışmalara bir ay ara verilmesi karşılığında Hamas'ın elindeki 40 ila 50 esirin serbest bırakılmasını öngördüğü belirtilmişti.Ayrıntıları henüz netleşmeyen ve daha karmaşık olması beklenen ikinci aşamanın ise İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini içereceğinin düşünüldüğü aktarılmıştı. Yediot Ahronot gazetesi de daha önce Mossad Başkanı David Barnea'nın İsrail Savaş Kabinesini, Katar'ın mesajı hakkında bilgilendirdiğini yazmıştı. Katar'dan, İsrail basınındaki iddialara ilişkin henüz açıklama gelmedi.
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