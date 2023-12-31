Katar'ın esirlerle ilgili önerisine İsrail'in savaş kabinesinden yeşil ışık!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 86 gündür devam ediyor.

İSRAİL BASININA GÖRE SAVAŞ KABİNESİ, KATAR'IN ESİRLERLE İLGİLİ ÖNERİSİNE YEŞİL IŞIK YAKTI

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Katar'ın Tel Aviv'e önerisinin, Gazze'de çatışmalara birkaç hafta ara verilmesi karşılığında Gazze'deki onlarca İsrailli esirin serbest bırakılmasını içerdiği ifade edildi. Savaş kabinesinin, Mossad Başkanı David Barnea'ya Katar'ın önerisini hayata geçirmesi için yeşil ışık yaktığı kaydedildi. Esir takasıyla alakalı Katarlılarla yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiği aktarıldı.

İsrail basını, Katar'ın Tel Aviv yönetimine Gazze'deki esirlerin takasıyla ilgili 2 aşamalı bir teklif sunduğunu öne sürmüştü. Kanal 12 Televizyonunun dün yayınlanan haberinde, teklifin ilk aşamasının, Gazze'de çatışmalara bir ay ara verilmesi karşılığında Hamas'ın elindeki 40 ila 50 esirin serbest bırakılmasını öngördüğü belirtilmişti.

Ayrıntıları henüz netleşmeyen ve daha karmaşık olması beklenen ikinci aşamanın ise İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini içereceğinin düşünüldüğü aktarılmıştı. Yediot Ahronot gazetesi de daha önce Mossad Başkanı David Barnea'nın İsrail Savaş Kabinesini, Katar'ın mesajı hakkında bilgilendirdiğini yazmıştı. Katar'dan, İsrail basınındaki iddialara ilişkin henüz açıklama gelmedi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

ABD'li Müslümanların en büyük toplantılarından MAS-ICNA Kongresine Gazze gündemi damga vurdu

03:37 Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail'in Damon Cezaevi'ndeki Filistinli kadınlar işkenceye maruz kalıyor

02:41 İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göçe teşvik edilmesi" çağrısında bulundu

02:17 İsrail basınına göre savaş kabinesi, Katar'ın esirlerle ilgili önerisine yeşil ışık yaktı

01:47 İsrail ile çatışan Hizbullah 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

01:23 Netanyahu, Mısır-Gazze sınır şeridinin İsrail'in kontrolü altında olması gerektiğini söyledi

00:17 Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldı

00:14 Euro-Med: Gazze'de gıda güvensizliği hastalıkların yayılması riskini artırıyor

00:08 Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, İsrailli yetkililerin Gazze'de "soykırım" yaptığını belirterek, iktidardan İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını istedi