Kardeş ülkeden destek kampanyası! ''Filistin Davamdır''

AA 15 Mayıs 2021 Cumartesi 09:03 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 09:08

Twitter kullanıcıları "Kudüs için Katar Buluşması" ve "Filistin Davamdır" etiketleriyle Kudüs ve Filistin halkına destek mesajları içeren paylaşımlarda bulundu ve Katarlıları, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin çağrısını yaptığı Kudüs'e destek gösterisine katılmaya çağırdı.

Yerel basında yer alan haberlerde, destek gösterisinin yerel saatle 20.00'de gerçekleşeceği ifade edildi.

Katarlı aktivist Hüseyin Al İshak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Filistin benim ve Müslümanların ilk kıblesine karşı saygı besleyen her özgür insanın davasıdır." ifadesini kullandı.

Abdulaziz bin Ömer "Filistin Davamdır" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Katarlıları destek gösterisine katılmaya çağırdı.

Yapılan paylaşımlarda, Filistin halkına en azından gösterilerle destek verilmesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan Katar Devlet Televizyonu, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma için bayramda yayımlanması planlanan müzik programlarını iptal etti.

Katar Televizyonu Müdür Yardımcısı Mübarek el-Avammi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, daha önceden Katarlı sanatçılarla çekilen ve bayramda yayımlanması planlanan müzik programlarının Filistinlilerin maruz kaldığı İsrail saldırıları nedeniyle yayından kaldırıldığını belirtti.