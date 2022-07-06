İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2022 Çarşamba / 7 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2233
  • EURO
    17,5699
  • ALTIN
    963.112
  • BIST100
    2408.15
Dünya

Kate Bedingfield istifa edecek iddiası

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020'deki seçim kampanyasında önemli rolü olan ve Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak görev yapan Kate Bedingfield'in gelecek aylarda görevini bırakacağı ileri sürüldü.

AA6 Temmuz 2022 Çarşamba 22:56 - Güncelleme:
ABONE OL

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden bu yana yakın danışmanlarından olan ve 2020 seçim kampanyasında önemli rol alan Bedingfield, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Biden'ın başkanlık koltuğuna oturduğu Ocak 2021'den bu yana Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Bedingfield'in yaz bitmeden görevini bırakması bekleniyor.

Beyaz Saray Özel Kalemi Ronald Klain ise yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu iddiaya değinmezken, Bedingfield'in görevindeki 18 ayında önemli katkılarda bulunduğunu belirtti ve "Sayın Bedingfield'in azmi ve yeteneği olmasaydı, Donald Trump hala Beyaz Saray'da olabilirdi." ifadesini kullandı.

Bedingfield'in ayrılık haberinin, Demokratların Kasım 2022'deki Kongre ara seçimlerinde zorlu bir sürece girdikleri dönemde gelmesi dikkat çekti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.