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Dünya

Katherine Clark'ın kızı Jared Dowell tutuklandı

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Milletvekili Katherine Clark'ın kızı Jared Dowell, protesto sırasında özel mülke zarar verme ve polis memuruna saldırı gerekçesiyle tutuklandı.

AA23 Ocak 2023 Pazartesi 20:57 - Güncelleme:
Katherine Clark'ın kızı Jared Dowell tutuklandı
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Boston Polis Departmanından yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Ocak'ta Boston'daki parkta bulunan anıtı sprey boya ile tahrif eden 23 yaşındaki Dowell'in tutuklandığı bildirildi.

Dowell'in anıta "Polissiz Şehir" ve polislerle ilgili hakaret içeren ifadeler yazdığı belirtilen açıklamada, Dowell'in tutuklanması sırasında 20 kadar protestocunun polis ekiplerinin çevresini sardığı ve bu sırada bir polisin yüzünden darbe alarak burnu ve ağzının kanadığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Dowell'in tehlikeli silahlarla saldırmak ve özel mülke zarar vermek gerekçesiyle tutuklandığı ve Boston Belediye Mahkemesinde yargılanmasının beklendiği kaydedildi.

Massachusetts Eyalet Temsilcisi Clark da konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece kızım, Boston'da tutuklandı. Riley'i çok seviyorum ve bu dönem ebeveynliğin neşe ve acıyı birlikte içeren döngüsünde oldukça zor bir süreç. Hukuki çerçevede değerlendirilecek yasal sürece güveniyorum."

Clark, 2021'de Dowell'in "kendisini herhangi bir cinsiyete ait hissetmeyen" bir birey olduğunu söylemişti. Dowell'ın, bu nedenle Riley ismini kullanmayı tercih ettiği belirtiliyor.

  • demokrat
  • Katherine Clark

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