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Dünya

Katil devlet İsrail durmuyor... Gazze'de şehit sayısı 59 bini aştı

Katil devlet İsrail, Gazze Şeridi'ndeki vahşi saldırılarına devam ediyor. İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında son 24 saatte 134 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam şehit sayısı 59 binin üzerine çıktı. Güvenli bölgenin olmadığı Gazze'de halk, İsrail saldırılarına hedef olmamak için sık sık yer değiştirmek zorunda kalıyor. İşte haberin detayları...

AA21 Temmuz 2025 Pazartesi 10:51 - Güncelleme:
Katil devlet İsrail durmuyor... Gazze'de şehit sayısı 59 bini aştı
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İsrail saldırıları ve yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle yaşam savaşı veren Filistinliler, diğer taraftan da zorla yerinden edilmeyle sonuçlanan sözde "tahliye emirleriyle" mücadele ediyor.

Gazze halkını zorla yerinden etmeyi sürdüren İsrail ordusu, dün Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'taki bazı bölgelere ilk kez kara saldırısı başlatacağını duyurdu.

Bu duyurunun ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ve 2351 numaralı blokların derhal boşaltılması gerektiği tehdidinde bulundu.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bu son sözde "tahliye emrinin" söz konusu bölgelerde yaşayan 50 ila 80 bin arasında Filistinliyi etkileyeceğine dikkati çekti.

Yaklaşık 360 kilometre kara alana sahip ve yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki toprakların yüzde 88'nin İsrail'in sözde "tahliye emri" altında olduğuna işaret edildi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden ediyor. Filistinlilerin birçoğu bu sözde "tahliye emirleri" nedeniyle birçok kez zorla yerinden edildi.

Güvenli bölgenin olmadığı Gazze'de halk, İsrail saldırılarına hedef olmamak için sık sık yer değiştirmek zorunda kalıyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

15:34 Filistin, İsrail'in ağır bombardımanı ve ablukası altında insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'ni görüşmek üzere Arap Birliğini yarın olağanüstü toplantıya davet etti.

14.56 İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri sorumlusu, Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi Müdürü ve Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mervan el-Hams'ın "özel bir silahlı birim" tarafından kaçırıldığı duyuruldu.

14.35 İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı son 24 saatte 134 artarak 59 bini aştı

11.31 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti.

11:26 İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana 59 bin kişinin ölümüne ve uyguladığı abluka ile büyük bir insani krize neden olduğu Gazze'den eşekleri kurtarmakla övündü.

11:25 İsrailli askerlerin Gazze'de yardım dağıtılan bölgede beyaz bayrak sallayan Filistinlilere ateş açtığı, İsrail askerlerin itiraflarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

11:21 Gazze için BAE'den 7 bin 166 ton insani yardım taşıyan gemi Mısır'a doğru yola çıktı

10:31Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ndeki toprakların yüzde 88'inin Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini içeren İsrail'in sözde "tahliye emri" altında olduğunu bildirdi.

02:02 Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail tankları ve keskin nişancılar tarafından Gazze'de yardım bekleyenlere karşı ateş açılmasından derin endişe ve üzüntü duyduğunu belirterek, yardım arayan sivillere yönelik herhangi bir şiddetin kesinlikle kabul edilemez olduğunu bildirdi.

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