Katil Esed İdlib'te yine provokasyon peşinde: Mutabakat geçici bir tedbir

Suriye'nin kanlı rejiminin lideri Beşşar Esed, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib mutabakatını sabote etmek istediğini gösteren açıklamalarda bulundu.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Beşar Esed, Baas Partisi tarafından düzenlenen merkez yürütme komitesi toplantısında konuştu. Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib mutabakatının “geçici bir tedbir” olduğunu söyleyen Esed, silahlı muhalefetin son kalesi İdlib’in rejim kontolüne geçeceğini iddia etti.

"Mutabakat, devletin kan gölünü durdurmak da dahil olmak üzere cephede pek çok kazanım elde etmesini sağlayan geçici bir önlem" diyen Esed, muhaliflerin kontrolü altında bulunan diğer Suriye topraklarının da rejime döneceğini söyledi.

17 Eylül’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İdlib’te silahlı muhalifler ve rejim güçleri arasında silahtan arındırılmış bir bölge kurulması için anlaşmaya varılmış ve “İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalanmıştı

Mutabakata göre, 15 Ekim tarihine kadar İdlib'de silahlı muhalifler ile rejim güçleri arasındaki cephe hattında 15-20 kilometre genişliğinde silahtan arındırılmış bir bölge kurulacak.