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Katil Esed muhalifler ile savaşmak istemeyen sivilleri zorla askere aldı

Katil Esed rejimi Şam'da orduya katılmak istemeyen gençleri ellerine zincir bağlayarak zorla askere alıyor.

  • star.com.tr
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri sivil gençleri zorla askere almak için adeta yarışıyor. Rejim güçleri, Rus ordusunun ve  İran'ın yardımıyla son zamanlarda ele geçirdiği bölgelerde yaşayan gençleri zorla silah altına alıyor.

Katil Esed rejimi okul hayatları devam eden gençleri, tecil belgelerine aldırmadan askere alıyor. Kaynaklar, bu uygulamaların binlerce gencin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ve Türkiye'ye kaçmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Katil Esed rejiminin yaptığı zorla askere alma uygulaması ilk defa yaşanmıyor. Daha önce de Suriye'nin bir çok bölgesinden genci zorla silah altına aldı. Askerliği kabul etmeyen gençleri aileleri ile tehdit eden katil Esed askerleri askere zorla alınan sivil gençleri de zincirlerle birbirine bağlayarak muhaliflerin üzerine gönderiyor.
 
Öte yandan, SOHR’nin raporuna göre, şuana kadar sadece Dera ve Kuneytira bölgelerinde 3 bin 800 genç rejim güçleri tarafından gözaltına alınarak zorla silah altına alındı.

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