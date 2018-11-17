Katil Esed rejimi İdlib'e saldırılarını sürdürüyor

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan ve Soçi mutabakatına göre ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere ağır silahlarla saldırılar düzenliyor.

Esed rejimi ve destekçileri, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in güney kırsalındaki Cercenaz ve Temaniye beldeleri ile Sukeyk, Um Celal, Tel Mennis, Hiş, Babolin ve Katra köylerine top ve roket saldırıları düzenledi. Saldırılarla ilgili ölü veya yaralı bilgisi paylaşılmadı.

17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana, rejimin saldırılarında toplam 25 sivil yaşamını yitirdi, onlarca sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, askeri muhalifler ise mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.