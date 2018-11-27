Katil Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal etmeyi sürdürüyor Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen İdlib ilindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 1 çocuk yaralandı.