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Katil Esed'in Ulusal Güvenlik Büro Şefi Ali Memlük Mısır'ı ziyaret etti

Katil Esed'in Ulusal Güvenlik Büro Şefi Memlük, darbeci general Sisi'nin İstihbarat Şefi Kamel'in daveti üzerine Kahire'yi ziyaret etti.

  • star.com.tr
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Katil Esed'in Ulusal Güvenlik Büro Şefi Ali Memlük, darbeci general Sisi'nin İstihbarat Şefi Abbas Kamel'in daveti üzerine Kahire'yi ziyaret etti.

Eli kanlı Esed'in yakın ekibi arasında yer alan ve Mısır'a son ziyaretini 2016 yılında gerçekleştiren Memlük, Suriye basınında yer alan bilgiye göre, birçok Arap ülkesi tarafından boykot edilen Suriye rejiminin bu ilişkileri yeniden onarma çalışmaları kapsamında Mısır ile güvenlik ilişkilerinin yeniden tesis edilmesini masaya yatırdı.

Hava Kuvvetleri'nin İstihbarat Şefliği'ni yaptığı dönemde birçok sivilin ölümünden sorumlu tutulan Memlük, 2011 yılında ABD hükümeti tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Katil Esed'in gözdeleri arasında yer alan Memlük hakkında, Fransa hükümeti tarafından "işkence, zorla alıkoyma, insan hakları ihlalleri ve savaş suçları" kapsamında Kasım 2018'de tutuklama emri çıkarılmıştı.

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