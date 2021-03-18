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Dünya

''Katil'' gerilimi büyüyor: Kesinlikle hesabı sorulacak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'katil' olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için 'bedel ödeyeceğini' söyledi. Rusya da buna karşılık Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı. Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada ise, 'Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır.' denilerek gerilimi yükseltecek bir açıklama daha geldi.

AA18 Mart 2021 Perşembe 07:43 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 07:43
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile ilişkilerinin Donald Trump döneminden farklı olacağına işaret ederek, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "katil" demesinin ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırması konusunda açıklamalarda bulundu.

Söz konusu gelişmelerden haberdar olduğunun altını çizen Psaki, "Bizim yönetimimiz, Rusya'ya karşı Trump yönetiminden farklı bir tutum takınacak. Rusya ile ilişkilerde, endişe duyduğumuz alanlarda direkt olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "STRATEJİMİZ, ONLARIN TAKTİKLERİNİ AÇIK ETMEK OLACAKTIR"

Rus Muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine yönelik istihbarat raporunu yayımladıklarını anımsatan Psaki, "Ancak aynı zamanda ortak çalışabileceğimiz alanlar olduğunu da düşünüyoruz. New Start Anlaşması buna bir örnek, nükleer silahsızlanma buna bir örnek." diye konuştu

Endişe konularında Rusya'ya karşı net olacaklarının altını çizen Psaki, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." dedi.

Biden'ın, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Rusya'nın "kötü niyetli" eylemlerine yanıt vereceğini söylediğini aktaran Psaki, "Kongre ve diğerleri şunu anlamalı; Rusya gibi bizi bölmeye çalışan düşmanlarımıza karşı stratejimiz, onların taktiklerini açık etmek olacaktır. Dünya da bunun farkında." ifadesini kullandı.

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