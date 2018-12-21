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Katil İsrail askerleri Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 25 Filistinli yaralandı.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu boynundan vurulan Muhammed Muin el-Cahcuh'un (16) şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, ayrıca aralarında bir ilk yardım personeli ile bir gazetecinin de bulunduğu 25 kişinin yaralandığı ifade edilirken, kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, gösterilerde 20 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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