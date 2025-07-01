Katil İsrail askerleri Gazze'de pusuya düştü! Ölenler var

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail askerlerinin pusuya düşürülerek öldürüldüğünü duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri, Telegram'dan yaptıkları açıklamada, İsrail askerlerine kurulan pusuya ilişkin bilgi verdi.

Daha önce bombalarla tuzaklanmış bir evin İsrail askerlerinin girdiği sırada patlatıldığı aktarılan açıklamada, patlama sonucu İsrail askerlerinden ölenler olduğu ifade edildi.

Saldırıya uğrayan İsrail askerlerini kurtarmak için birliklerin geldiği, onların da roketatar ve makineli silahlarla hedef alındığı kaydedildi.

Operasyonun 28 Haziran Cumartesi günü yapıldığı bilgisini veren Kudüs Seriyyeleri, İsrail askerlerinin ateş altında helikopterle tahliye edildiğini belirtti.

İsrail ordusu konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail ordusunun açıkladığı verilere göre, kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki çatışmalarda 436 İsrail askeri öldü.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in sıkı ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde artan yakıt sıkıntısı nedeniyle bazı sağlık hizmetlerinin verilemediği, "yakıt eksikliğinin sürmesinin hasta ve yaralılar için ölüm" anlamına geldiği açıklandı.

00.48 İngiltere'de, aralarında iktidardaki İşçi Partisinden 35 milletvekilinin de bulunduğu toplam 67 parlamenter ve Lordlar Kamarası üyesi, Başbakan Keir Starmer'a bir çağrı yaparak, ailesi İngiltere'de bulunan Gazze'deki Filistinlilerin ülkeye gelebilmesini sağlayacak Ukrayna modeli vize programının acilen hayata geçirilmesini istedi.

00.06 Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "her gün 100 sivili çadırlarda ve sokaklarda katlettiğini" belirtti.

00.03 İsrail Maliye Bakanlığının, Savunma Bakanlığını İran'a yönelik 12 gün süren ve Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları, ek bütçe talep etmek için kullanmakla suçladığı bildirildi.