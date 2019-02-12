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Katil İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen cuma düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine müdahalesinde yaralanan Filistinli bir çocuk şehit oldu.

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İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen cuma düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan Filistinli bir çocuk şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail askerlerinin attığı gaz bombasının başına isabet etmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki Hasan Nebil Nevfel'in bugün şehit düştüğünü belirtti.

Nevfel'in hayatını kaybetmesiyle İsrail askerlerinin cuma günkü gösterilere müdahalesi sonucu şehit olan Filistinlilerin sayısı 3'e yükseldi.

Gazze Şeridi sınırında geçen cuma düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında 14 yaşındaki Hasan İyad Şelebi ve 18 yaşındaki Hamza Muhammed İştivi şehit olmuş, 17 kişi yaralanmıştı.

İsrail askerleri, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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