Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut ve Tel Aviv saatiyle gece yarısı yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in güney Lübnan'daki iki beldeyi bombalamaya devam ettiği belirtildi.

Ateşkesin başlamasından kısa süre sonra yayımlanan haberde, "Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından el-Hiyam ve Dibbin beldelerine yönelik düşman (İsrail) bombardımanı devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, "Raşeya beldesi ve Cebel eş-Şeyh Dağı'nın (Hermon) batı yamaçlarında (güneydoğu) yoğun insansız hava aracı faaliyeti var." denildi.

Bombardımanın sonuçlarına ilişkin henüz maddi hasar veya can kaybı olup olmadığına dair ayrıntı paylaşılmadı.

İsrail tarafından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

06.13 İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam ve Dibbin beldelerine 10 günlük geçici ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

03.15 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında varılan 10 günlük ateşkesle ilgili yaptığı açıklamada, "Hizbullah, umarım bu önemli dönemde iyi ve düzgün davranır. Eğer öyle yaparlarsa bu onlar için harika olur" dedi.

İsrail ile Lübnan arasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 10 günlük geçici ateşkes yürürlüğe girdi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Sayda kentinde kutlamalar yapıldı.

01.42 İsrail ile Lübnan arasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 10 günlük geçici ateşkes yürürlüğe girdi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Beyrut'un güneyindeki Dahiyye bölgesinde havaya ateş açılarak kutlamalar yapıldı.

00.18 İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İsrail ile Lübnan arasında ilan edilen ateşkesin, Lübnan halkı ile Hizbullah'ın direnişlerinin sonucu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

00.05 Lübnanlı kaynaklar, İsrail ordusunun Lübnan ile TSİ 00.00'da yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes öncesinde Sidon bölgesindeki bir köye düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirdi. Hizbullah'ın İsrail'in Karmiel kentine düzenlediği roketli saldırıda ise 6 kişi yaralandı.

00.00 İsrail ile Lübnan arasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 10 günlük geçici ateşkes yürürlüğe girdi.