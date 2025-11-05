Katil İsrail ateşkesi ihlal ediyor! Gazze'ye toplu cezalandırma politikası

Haaretz'in haberinde, daha önce İsrail'den faaliyet onayı alan çok sayıda yardım kuruluşunun uygulamaya konan sıkı prosedürler nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı ve binlerce ton gıda ve yardım malzemesinin Gazze'nin dışında beklediği belirtildi.

Haberde, İsrail'in uygulamasının yardım kuruluşlarının Gazze ve Batı Şeria'ya girme koşullarını sıkılaştırdığı, çalışanları ve aileleri hakkında bilgi vermelerini gerektirdiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkes uygulanmasına rağmen bölgedeki insani durumun son derece zor olmaya devam ettiğine dikkati çekilen haberde, "Yüz binlerce Filistinli hala çadırlarda yaşıyor. Su, kanalizasyon ve elektrik şebekeleri çökmüş durumda, hastaneler yaralı ve hastalarla dolup taşıyor, gıda fiyatları yüksek ve Filistin nüfusunun büyük bir kısmı hayatta kalmak için insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadelerine yer verildi.

- SIKI PROSEDÜR

Haberde, İsrail hükümetinin uygulamaya koyduğu yeni prosedürün yardım kuruluşlarının işlerinin İsrail'in Diaspora Bakanlığına geçmesinin ardından hazırlandığı, söz konusu bakanın da Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan Amichai Chikli olduğu ifade edildi.

Yeni prosedüre göre yardım kuruluşlarının İsrail makamlarına çok sayıda belge sunması gerektiği aktarılan haberde, bunlar arasında Filistinliler de dahil tüm çalışanlarının listesi ve aile bireylerine ilişkin bilgilerin de yer aldığı vurgulandı.

Haberde, Diaspora Bakanlığına insani yardım kuruluşlarından gelen başvuruları reddetme konusunda geniş yetki verildiği, "İsrail'in Yahudi ve demokratik bir devlet olarak varlığını inkar eden veya İsrail'in meşruiyetini ortadan kaldırmaya çalışan" bir kuruluşun başvurularını reddetme hakkına sahip olduğu" belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de işlediği soykırım ve savaş suçlarına işaret edilen haberde, bir İsrail vatandaşının yabancı bir ülkede veya uluslararası mahkemelerde yargılanmasını destekleyen kuruluşlara da faaliyet izni verilmeyeceğine işaret edildi.

Haberde, bir kuruluşun çalışanlarından birinin "başvurudan önceki 7 yıl içinde İsrail'i boykot etme yönünde kamuoyuna çağrıda bulunması halinde faaliyet başvurusunun reddedilebileceği" aktarıldı.

- 100 BAŞVURUDAN 14'Ü REDDEDİLDİ, KALANLAR İNCELENİYOR

Haberde, İsrail Diaspora Bakanlığı'nın eylül başından bu yana yardım kuruluşlarının yaptığı 100 başvurudan 14'ünü reddettiği, kalan başvuruların ise hala değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.

Faaliyetleri onaylanan kuruluşların bazılarının ise İsrail ve ABD tarafından Mayıs 2024'te kurulan, Filistinlilerin "ölüm tuzakları" olarak nitelediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı" isimli kuruluşla birlikte çalıştığı biliniyor.

ABD ve İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ve büyük insani yardım kuruluşları yerine Gazze'de insani yardımları söz konusu vakıf üzerinden dağıtmaya çalışmış, vakıf, ekim ayında faaliyetlerini durdurmadan önce ciddi eleştirilere maruz kalmıştı.

Gazze'de bu vakfa ait insani yardım merkezleri yakınında bekleyen çok sayıda Filistinli, İsrail ordusunun ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

Haberde, bakanlığın izin vermemesinin, yardım kuruluşlarının Gazze'ye giriş çıkışlarını zorlaştırdığı ve İsrail'den malzeme alıp nakletmelerini de engellediği kaydedildi.

İsrail Diaspora Bakanlığından faaliyet izni bekleyen kuruluşlar arasında Oxfam, Save the Children ve Norveç Mülteci Konseyi (NRC) gibi dünyaca ünlü kuruluşların yer aldığına dikkati çekilen haberde, söz konusu kuruluşların İsrail'in istediği bilgileri aktarmasının kendi ülkelerindeki yasaları ihlal edebileceği korkusuyla Filistinli ve diğer uyruklu çalışanlarının listelerini vermeyi reddettiği için kayıt sürecinden geçme konusunda şüphe duyduğu ifade edildi.

- İSRAİL HÜKÜMETİ GAZZE'YE YARDIM ULAŞTIRAN ALTERNATİF YOLLARI BİLE KAPADI

Haberde, İsrail'in son haftalarda yardım kuruluşlarının alternatif yollarla Gazze Şeridi'ne insani yardım ve gıda malzemesi ulaştırmasını zorlaştırdığı da vurgulandı.

Gazze'ye yardım ulaştırmak için izin alamayan kuruluşların, yardım malzemelerine halihazırda izin alan BM kurumları veya diğer kuruluşlarla göndermeyi denediği belirtilen haberde, ancak İsrail makamlarının bunu da engellediği aktarıldı.

Haberde, İsrail'in uygulamaları sebebiyle çok sayıda insani yardım malzemesinin İsrail, Ürdün, Mısır ve Filistin yönetiminin elinde "mahsur" kaldığının altı çizildi.

- TOPLU CEZALANDIRMA

Haberde görüşlerine yer verilen Oxfam'ın Batı Şeria'daki yetkilisi Büşra Halidi, İsrail'in insani yardım girişini engelleyen uygulaması için, "Bu uygulama, Gazze'yi yaşanmaz hale getiren İsrail'in geniş kapsamlı toplu cezalandırma politikasının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze'de 10 Ekim'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail, hem düzenlediği saldırılar hem de üzerinde uzlaşılan miktarda insani yardımın bölgeye girişini engelleyerek anlaşmayı ihlal ediyor.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, 10 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için günlük 600 yardım tırının girmesi gerekiyordu, ancak bölgeye ulaşan yardım tırlarının sayısı günlük ortalama 89'u geçmiyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.13 İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının dün Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla teslim ettiği Gazze'de tutulan esirin cesedinin İsrailli bir askere ait olduğunu doğruladı.

02.00 Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Marzuk, Filistin yönetimi ile Gazze Şeridi'ni yönetecek geçici bir komite kurulması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.