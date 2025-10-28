İSTANBUL 19°C / 11°C
Dünya

Katil İsrail Gazze'de 68 bin 531 kişiyi katletti

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 4 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 68 bin 531'e yükseldiği bildirildi.

28 Ekim 2025 Salı 15:23
Katil İsrail Gazze'de 68 bin 531 kişiyi katletti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Son bir günde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere ikisi enkaz altından çıkartılan 4 ölü ve 7 yaralının ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatteki saldırılarda 1 kişinin daha öldüğü, önceki saldırılarda yaralanan bir kişinin de yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ateşkesin başlamasından bu yana düzenlenen saldırılarda toplam 94 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, bu sürede 344 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 474 cansız bedenin çıkarıldığı paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 531'e, yaralıların sayısının 170 bin 402'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in teslim ettiği 195 cenazeden yakınları tarafından kimlikleri tespit edilenlerin sayısının da 75'e çıktığı bilgisine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

