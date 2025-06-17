Katil İsrail Gazze'de gıda yardımı bekleyen Filistinlilere saldırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta BM Genel Merkezi'ndeki günlük basın toplantısında, gazetecilere Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Gazze'deki insani duruma dikkati çeken Haq, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), son birkaç gündür Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların devam ettiğini, buna gıda ve diğer yardım bekleyen insanların öldürülmesi ve yaralanmasının da dahil olduğunu söylüyor." diye konuştu.

Haq, bölgedeki sivillere insani yardım ulaştırılması için ABD-İsrail öncülüğünde kurulan yeni dağıtım sisteminin "güvenli ve yeterli" olmadığını vurgulayarak, Gazze'de 25 kilogramlık bir un torbasının "450 dolara satıldığını" belirtti.

İsrail yetkililerinin bugün bölgeye ulaşmaya çalışan 17 insani yardım girişiminden 7'sini reddettiği bilgisini paylaşan Haq, reddedilen girişimler nedeniyle bölgede gerekli su ihtiyacının tedarik edilemediğini ve katı atıkların toplanamadığını aktardı.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, İsrail'in 100 günden fazla bir süredir Gazze'ye herhangi bir barınma malzemesinin girişine izin vermediğini hatırlatarak, "insani ilkeler doğrultusunda hayat kurtarıcı yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına müsaade edilmesi" gereğini yineledi.

- GAZZE'DEKİ ANNE ADAYLARI YÜKSEK RİSKLİ GEBELİK GEÇİRİYOR

Farhan Haq, BM Nüfus Fonu'nun son raporunda yer alan, "dünyanın birçok ülkesinde hamile annelerin hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları yiyeceğin çok küçük bir kısmıyla yaşamaya çalıştığına" dair bilgileri anımsattı.

Bu bağlamda Gazze'deki anne adaylarının da durumuna değinen Haq, Gazze'deki hamilelerin sağlıklı bir doğuma hazırlanması için gerekli ilaçların stokta olmadığını ve bu kadınların "yüksek riskli gebelik" geçirdiklerini ifade etti.

Haq, Filistinli ihtiyaç sahiplerine "insani ilkeler doğrultusunda" hayat kurtarıcı yardımların ulaşması gereğinin altını çizerek, "(Gazze'ye) daha fazla temel malzemenin girmesine izin verilmeli." vurgusunu yaptı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.38 Kolombiya Dışişleri Bakanı Laura Sarabia, Jorge Ivan Ospina'nın ülkesinin yeni Ramallah Büyükelçisi olarak atandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrail'in, gıda ve yardım almayı bekleyen Filistinlilere saldırılarının hala devam ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), dünya genelinde 114 milyon kişinin akut gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu, bu sorunun giderilmesi için acil 29 milyar dolar gerektiğini bildirdi.

00.33 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'ye yakıt girişi olmamasının sağlık sistemini çöküşün eşiğine getirdiğini bildirdi.

-⁠ ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bin 432'ye, yaralıların sayısı da 128 bin 923'e yükseldi.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 338'e, yaralıların sayısı da 2 bin 831'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İran'a 13 Haziran'da kapsamlı saldırılar başlatan İsrail, dünyanın ilgisinin başka noktaya çekildiği sırada Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.