Katil İsrail gerçeğini gördüler! ''Niyetli olmadıkları açık''

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de olanları "korkunç" ve "sistematik bir yıkım" şeklinde niteleyerek, İsrail'in ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için ciddi bir müzakereye ilgi duymadığını söyledi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail'in Gazze kentine yönelik devam eden bombardımanlarının yanı sıra yeni bir kara saldırısı başlatmasına dair Guterres, "Bugün Gazze'de yaşananlar korkunç. Genel Sekreter olduğumdan beri hiçbir çatışmada görmediğim bir şekilde, sivillerin topluca öldürüldüğünü görüyoruz." diye konuştu.

Guterres, Gazze Şehri'ndeki durumu "sistematik bir yıkım" olarak nitelendirerek, İsrail'in yardım dağıtımına yönelik engellemelerinin ve tekrarlanan zorla yerinden etme emirlerinin de "ahlaki, siyasi ve hukuki açıdan kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısıyla ilgili olarak da Guterres, "Şunu açıkça söyleyelim, Katar'da gerçekleşen saldırı göz önüne alındığında, İsrail'in ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için ciddi bir müzakereye ilgi duyduğu görülmüyor." dedi.

Genel Sekreter, öte yandan Gazze'de kalıcı bir ateşkes konusunda umutlu olduğunu belirtirken, "Ancak şu anda İsrail'in sonuna kadar gitmeye kararlı olduğu ve ateşkes için ciddi bir müzakereye açık olmadığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

-"GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ FELCE UĞRATAN KAYNAK DOKUNULMAZLIKTIR"

Gazze'ye sivilleri korumak için olası bir BM gücünün konuşlandırılması yönündeki bir soruya da Guterres, bunun mümkün olmayacağını söyleyerek, "İsrail tarafından reddedilecek ve sanırım ABD tarafından da reddedilecek." diye cevap verdi.

Guterres, BM'nin sorunları çözmedeki durumuna yanıt olarak Güvenlik Konseyi'nin kapasitesine işaret ederek, "Güvenlik Konseyi'ni felce uğratan ve çalışmalarımızı baltalayan kaynak dokunulmazlıktır. BM'nin düzgün çalışmasına izin vermeyenler BM değil, bölünmüş üye devletlerdir." ifadelerini kullandı.

BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun İsrail'in Gazze'de "soykırım" işlediği yönündeki kararına ilişkin bir soruya yanıt olarak da Guterres, "Soykırımın hukuki tespiti, yetkili yargı organlarına, yani Uluslararası Adalet Divanı'na aittir, Genel Sekreter'in yetkisinde değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu BM Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirterek, İsrail ve tüm devletlere, soykırımı sona erdirmek ve sorumlularını cezalandırmak için uluslararası hukuk kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yapmıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04.15 İspanya Kralı 6. Felipe, Mısır'a yaptığı ilk ziyaretinde, bölgenin trajik ve gergin koşullardan geçtiğini, Gazze Şeridi'nde dayanılmaz bir insani kriz yaşandığını vurguladı.

01.57 Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha'ya düzenlenen hava saldırısının ardından başarısızlığını haklı çıkarmaya çalıştığını belirterek, "Netanyahu'nun hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyeceğini" vurguladı.

01.25 İtalya'ya bağlı bir koyda demirleyen Küresel Sumud Filosu, yarın Yunanistan'a bağlı Girit yönüne hareket için hazırlıklarını sürdürüyor. Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan uluslararası deniz girişimi Küresel Sumud Filosu'nun gönüllüleri, gemideki günlük yaşamlarını sürdürüyor.

00.57 Gazze'deki hükümet, İsrail'in son haftalarda saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan bir milyon Filistinlinin yerlerinden edilmeyi reddettiklerini bildirdi.

00.05 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, düzenlediği basın toplantısında, "Katar'da gerçekleşen saldırıyla birlikte, İsrail'in ateşkes ve rehine bırakılması için ciddi bir müzakereye niyetli görünmediği açık" dedi.

00.02 İtalya'nın birçok kentinde, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve son olarak başlattığı Gazze kentini işgali protesto edildi. Başkent Roma, Milano, Napoli, Torino ve Bologna gibi büyük şehirlerde bu akşam protesto yürüyüşleri yapıldı. Milano'daki yürüyüşte İtalyan polisi, göstericilere Oberdan Meydanı'nda kalkanlarını da kullanarak müdahalede bulundu.

00.00 Fransa'nın, İsrail'in Gazze kentinin merkezine yönelik saldırılarını genişletmesini ve yoğunlaştırılmasını kınadığı bildirildi.

- İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE KARA SALDIRILARI BAŞLATTIĞINI DUYURMUŞTU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında, Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını söylemişti.