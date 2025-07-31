Katil İsrail işi yokuşa sürüyor! Hamas'ın ateşkes taleplerine ret

İsrail'in, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı düzenlemelerde, Philadelphi Koridoru ile Gazze'deki tampon bölgelerden çekilmeyi ve Refah Sınır Kapısını açmayı reddettiği belirtildi.

İsrail basınında, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına verdiği yanıtta yapılan ve arabuluculara iletilen değişikliklerin ayrıntıları paylaşıldı.

Kanal 13 Televizyonunun haberine göre, İsrail, Philadelphi Koridoru ile "devletin, Gazze sınırındaki İsrail yerleşimlerinin güvenliğini sağlama kapasitesini zayıflatacağı iddiasıyla" Gazze'de sınır boyu uzanan tampon bölgelerden çekilmeyi reddetti.

Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın Filistinli esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili taleplerine de "çok sayıda Filistinlinin serbest bırakılmasının, Gazze'deki İsrailli esirlerle ilgili bir anlaşmaya varılmasına olanak sağlamayacağı" iddiasıyla karşı çıktı.

İsrail, Hamas'ın, "Refah Sınır Kapısının açılması ve insani yardım dağıtım mekanizmasının değiştirilmesi talebini" de kesin bir dille reddetti.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre ise Hamas'ın, "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na bağlı yardım dağıtım merkezlerinin kapatılması ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla eski dağıtım mekanizmasının sürdürülmesi" talebini kabul etmedi.

İsrail ayrıca, ölü esirlere karşılık Filistinli esir ve mahkumları serbest bırakma, Gazze'deki tampon bölgenin daraltılması ve ordunun Han Yunus ve Refah'ın büyük bölümünden çekilme talebini de onaylamadı.

Kanal 13 Televizyonunun haberine göre de İsrail, arabuluculara ilettiği taslakta, askeri güçlerinin önemli bir kısmını 60 gün içinde (ateşkes süresi) geri çekmeye hazır olduğunu ancak savaşı sonlandırmaya hazır olmadığını iletti.

İsrail basınında ayrıntıları yer alan "ateşkes anlaşmasıyla ilgili bu taslağa" Hamas'tan henüz cevap gelmedi.

- MÜZAKERE SÜRECİNDE YAŞANAN TIKANIKLIK

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Mısır ile Katar 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelerin istişare amacıyla askıya alınmasının normal bir durum olduğunu bildirmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.32 İsrail ordusunun, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım almak için bekleyenlere dönük işlediği "korkunç katliamda" 51 Filistinlinin öldüğü, 648 kişinin yaralandığı bildirildi.

06.03 İsrail'in, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı düzenlemelerde, Philadelphi Koridoru ile Gazze'deki tampon bölgelerden çekilmeyi ve Refah Sınır Kapısını açmayı reddettiği belirtildi.

05.10 İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının "kabul edilemez" olduğu belirtilerek, "Kanada hükümetinin böyle bir dönemde tutum değiştirmesi, Hamas'a bir ödül niteliğindedir ve Gazze'de ateşkes sağlanması ile rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalara zarar vermektedir" denildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, Kanada'nın Filistin devletini tanıma yönündeki adımını "tarihi" olarak niteleyerek kararı memnuniyetle karşıladı.

03.01 Birleşmiş Milletler'de (BM) 28-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen yüksek düzey katılımlı uluslararası Filistin Konferansı, iki devletli çözüme destek vurgusuyla sona erdi.

02.08 Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in, işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" belirtti.

00.40 Hollanda'nın Amsterdam kentinde yüzlerce kişi, Gazze'de devam eden açlığa dikkat çekmek amacıyla protesto gösterisi düzenledi. Spui Meydanı'nda başlayan ve Amsterdam Belediye Binası'nda (Stadhuis) sona eren yürüyüşte göstericiler, acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.

- GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 89'u çocuk 154 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze'ye sınırlı sayıda girmesine izin verdiği yardım tırları, yetersiz olmanın yanı sıra yağmalanma gibi güvenlik olayları nedeniyle halkın ihtiyacını karşılamıyor.

Havadan bırakılan yardımlar ise siviller için tehlike oluşturuyor.

Gazze'ye daha önce havadan paraşütlerle atılan yardımların sivillerin üzerine düşerek can kaybına neden olduğu görülmüştü.

Uçaklardan atılan yardımların bazılarının denize düşmesi sebebiyle açlık çeken sivil halk, sahillere ve denizlere akın etmiş ve paraşütle yardım bırakma yöntemi eleştirilmişti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'ye havadan yardım atılmasının bölgede derinleşen açlığı gidermeyeceğini, hatta sivillere zarar verebileceğini belirtmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 138 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 269 kişi de yaralandı.