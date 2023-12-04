Katil İsrail kendi vatandaşını bile hiçe sayıyor

İsrail ve Hamas arasında 1 Aralık'ta insani ara ve esir takasının sona ermesinin ardından İsrailli rehinelerin aileleri hükümete çağrıda bulundu. Rehin olarak tutulan Tamir Adar'ın annesi Yael Adar yerel basına yaptığı açıklamada, insani aranın sona ermesinin ardından İsrail savaş kabinesi ile görüşme taleplerinin görmezden gelindiğini söyledi. Adar, "Tek isteğimiz kabinenin bugün bizimle görüşmesi, bunu hak ediyoruz. Bizi görmezden gelmeleri aşağılayıcı" dedi.

Bugün saat 20.00'ye kadar toplantı yapılmaması durumunda protestoları arttıracaklarını ifade eden Adar, ailelerin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde toplanacağını ve orada bekleyeceğini belirtti.

Rehine yakınlarından Daniel Lifshitz, hükümete rehineleri "ne pahasına olursa olsun" serbest bırakması çağrısında bulunarak, "Müzakere masasına derhal dönün ve anlaşmaya varın. Bize söz vermiştiniz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise rehinelerin ifadeleri yalanladı. Açıklamada, "Savaş kabinesi ile rehinelerin aileleri arasındaki görüşmenin dün çarşamba günü yapılmasına karar verildi" denildi.