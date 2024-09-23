Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında ölenlerin sayısının 100'e yükseldiğini belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgiye yer verildi.

Habere göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla kişi yaralandı.

Gün içerisinde yapılan açıklamada İsrail saldırısında 50 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

HİZBULLAH ROKET ATIŞLARIYLA KARŞILIK VERDİ

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği şiddetli hava saldırılarının ardından Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere yaklaşık 35 roket attı.

İsrail'in kuzeyindeki Aşağı Celile, Tabariye Gölü çevresindeki bölgelerde saldırı alarmları çaldı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, kuzeydeki Amiad ve Safed çevresine 25 roket atıldığı, bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği, bazılarının ise Amiad çevresinde açık alanlara düştüğü belirtildi.

Aşağı Celile bölgesine atılan 10 roketten bazılarının isabet ettiği aktarılırken sınıra yakın Alkosh bölgesinde çalan saldırı alarmlarının incelendiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'na göre, Tabariye Gölü çevresindeki sağlık merkezine, şarapnel isabet etmesi sonucu hafif yaralanan bir kişi sevk edildi.

- HAYFA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sosyal medyada, Safed kentinde İsrail'e ait hava savunma sistemleri füzelerinin ateşlendiği, Tabariye Gölü çevresinde bir otoyol kenarında patlamaların yaşandığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusunun iç cephe komutanlığının dün akşam Hayfa kentinden itibaren sınıra kadar yaptığı güvenlik uyarıları geçerliliğini korurken, Hayfa Belediyesi 24 Eylül Salı günü de eğitime ara verileceğini duyurdu

- LÜBNAN HİZBULLAHI SALDIRILARI ÜSTLENDİ

Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve Beka bölgesine yaptığı saldırılara misilleme olarak" söz konusu saldırıların gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait Amiad'daki lojistik depoları, savunma sanayi şirketi Rafael'in Hayfa kentinin kuzeyindeki Zvolon bölgesinde yer alan askeri endüstri kompleksinin onlarca roketle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar son günlerde zirveye ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a bu sabah itibarıyla düzenlediği saldırılarda 100 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ HALK BÖLGEYİ TERK EDİYOR

İsrail ordusunun hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle Lübnan'ın güneyinde özellikle sınır bölgelerine yakın yerleşimlerdeki halk ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna yönelik hava saldırılarını bu sabahtan itibaren yoğunlaştırdı.

Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 300'den fazla "hedefin" vurulduğu belirtildi.

Saldırıların yanı sıra İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sivillere, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yaptı.

Sabah saatlerinde başlayan iki ayrı hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok bölgeden dumanlar yükseldi.

Saldırılar nedeniyle özellikle Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde ikamet eden siviller, ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

Evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanların araçlarla bölgeden ayrılmasının ardından kuzeye giden yollarda yoğun trafik oluştu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde başkent Beyrut'a doğru giden yollardaki araç trafiği dikkati çekiyor.

LÜBNAN BAŞBAKANI MİKATİ'DEN AÇIKLAMA

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in saldırılarla Lübnan'ın köy ve beldelerini yok etmeyi, tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı planladığını belirtti.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Mikati, başkent Beyrut'ta düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mikati, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Lübnan'ın güneyinin ikinci bir Gazze'ye dönüşmesi yönündeki endişesini hatırlatarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlanmasını öngören 2735 sayılı kararının uygulanması ve İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözüm çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a devam eden saldırılarına dikkati çeken Mikati, "İsrail'in bu saldırıları, Lübnan'a yönelik tam anlamıyla bir soykırım savaşıdır. İsrail, saldırılarla Lübnan'ın köy ve beldelerini yok etmeyi, tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı planlıyor." dedi.

Mikati, gerçekleştirdikleri tüm görüşmelerde BM'ye, BMGK'ya ve aktif devletlere "doğru olanın yanında yer alma ve saldırıları durdurma çağrısı" yaptıklarını belirterek Lübnan'ın BMGK'nın 1701 sayılı kararına bağlı olduğunu kaydetti.

İSRAİL ORDUSU, SABAHTAN BU YANA LÜBNAN'DA 300 "HEDEFE" HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİĞİNİ BİLDİRDİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan'da "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırılar düzenlemesini onayladığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefin" vurulduğu ifade edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusunda çok sayıda bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.

İSRAİL, LÜBNANLILARIN TELEFONLARINA "EVLERİNİ DERHAL BOŞALTMALARINI" İÇEREN MESAJ GÖNDERDİ

İsrail, Lübnanlıların telefonlarına "bulundukları yerleri hemen boşaltmaları" konusunda uyarı mesajı yolladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut ve bazı bölgelerdeki vatandaşların telefonlarına İsrail'den uyarı mesajları geldiği belirtildi.

Mesajlarda Lübnanlılara "bulundukları yerleri derhal boşaltmaları" çağrısı yapılırken, bunun İsrail'in yürüttüğü psikolojik savaş çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Haberde ayrıca, Enformasyon Bakanı Ziyad el-Makari'nin ofisindeki telesekretere de "binanın boşaltılması" çağrısının bulunduğu bir mesaj geldiği bildirildi.

Makari, yaptığı açıklamada, İsrail'in benimsediği psikolojik savaşın bir parçası olarak, Beyrut ve bazı bölgelerdeki çok sayıda vatandaşa "bulundukları yeri tahliye" çağrısı içeren İsrail üzerinden telefon mesajları yollandığını ve bu mesajların rastgele gönderildiğini aktardı.

Enformasyon Bakanlığı çalışanlarının görevlerine odaklandığını belirten Makari, konunun ilgili makamlarca takip edildiği ve böyle durumlara gereğinden fazla itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi de ordu kaynaklı haberinde, "İsrail ordusunun, Lübnan'a saldırı planladığını ve bunun pazar günkünden daha büyük ve uzun süreli olmasının beklendiğini" aktardı.

ÇİN, VATANDAŞLARINDAN "İSRAİL'İ EN KISA SÜREDE TERK ETMELERİNİ" İSTEDİ

Orta Doğu'da İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim yükselirken Çin, İsrail'deki vatandaşlarından can güvenlikleri için ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulundu.

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İsrail-Lübnan sınırında askeri çatışmaların arttığı ve bu yüzden ülkedeki güvenlik durumunun "vahim, karmaşık ve tahmin edilemez" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'deki Çin vatandaşlarına en kısa sürede ülkelerine dönmeleri veya daha güvenli bölgelere yerleşmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Çin, İsrail'in geçen ay Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarının ardından vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, AA muhabirinin Büyükelçiliğin çağrısına dair sorusuna verdiği yanıtta, "Çin vatandaşlarının can güvenliğinin korunması, sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

İSRAİL İLE ÇATIŞAN HİZBULLAH, 2 MENSUBUNUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile girilen çatışmada 2 mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah mensubu Mahmud Hüseyin Saad'ın ve Hüseyin Esad Abdullah'ın İsrail ile çıkan çatışmada öldüğü belirtildi.

Lübnan Hizbullahı ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 505'e yükseldi.

İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'IN GÜNEYİNE YENİ BİR HAVA SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattığını duyururken bölgedeki çok sayıda yerden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlatıldığı belirtildi.

Saldırılara ilişkin detay verilmezken bölge sakinleri, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki bazı yerlere hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerde saldırılar nedeniyle dumanlar yükseldiği görüldü.

İSRAİLLİ BAKAN, LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE "TAMPON BÖLGE" OLUŞTURULMASINI ÖNERDİ

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Lübnan'ın güneyinde yaşayan halkın sürülerek bölgede "tampon bölge" oluşturulması önerisinde bulundu.

Chikli, sosyal medya hesabından İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Lübnan yönetiminin ülkenin güneyinde "egemenliğini sağlayamadığını" iddia eden Chikli, "İsrail ordusunun bölgeyi ele geçirmesi gerektiğini" ileri sürdü.

İsrailli Bakan, yayımladığı haritayla Lübnan'ın güneyindeki bir bölgede İsrail ordusunun "kontrolünde bir tampon bölge" kurulması önerisi yaptı.

Aynı zamanda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili de olan Chikli, kurulmasını istediği "tampon bölgede" yaşayan Lübnanlıların ise bölgeden sürülmesini savundu.

İsrail yönetimi, son günlerde saldırılarını artırdığı Lübnan'ın güneyinde "tampon bölge" kurulması önerisini dillendirmeye başladı.

İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ SİVİLLERİ "EVLERİNİ HEDEF ALMAKLA" TEHDİT ETTİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sivillere, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı görüntülü açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalarda birçok konut ve binada silah gizlediğini iddia etti.

Hizbullah'ın İsrail'e saldırılara hazırlandığını ifade eden Adraee, sivil halka Hizbullah'ın silah gizlediğini ileri sürdüğü ev ve binaları boşaltma çağrısında bulundu.

Adraee, bunun "sivil halkın güvenliği için" son çağrı olduğuna dikkati çekerek, İsrail'in söz konusu yapıları yıkacağı tehdidinde bulundu.

İSRAİL, BU SABAH LÜBNAN'DAKİ 150'DEN FAZLA "HEDEFE" HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİĞİNİ AÇIKLADI

İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 150'den fazla "hedefin" vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'a bu sabah düzenlenen saldırılarda şu ana kadar 150'den fazla "hedefin" bombalandığı belirtildi. Saldırıların çok sayıda savaş uçağı tarafından düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde Lübnan'a yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurmuştu. Saldırılarda Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bazı bölgelerin hedef alındığı aktarılmıştı.

- Gallant, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile dün akşam telefonda görüştüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın Austin'e İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırıları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Gallant ve Austin'in bölgesel durumu da ele aldıkları kaydedildi.

LÜBNAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ, GÜNEY KENTLERİNDEKİ 3 KAMPÜSÜNÜ KAPATTI

Lübnan Devlet Üniversitesi, Sayda, en-Nabatiye ve Sur kentlerindeki kampüslerinde, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle eğitimi askıya aldığını duyurdu.

Üniversite Rektörü Bessam Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, "Pazartesi günü üniversitenin Sayda, en-Nabatiye ve Sur kentlerindeki şubelerinin kapatılacağını duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve çalışanların güvenliği için bu adımın atıldığı bildirildi.

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, daha önce yaptığı açıklamada, eğitim kurumlarının açılması veya kapatılması konusunda güvenlik koşullarını değerlendirme inisiyatifini okul, enstitü ve üniversite yönetimlerine bıraktığını belirtmişti.

İSRAİL'İN BEYRUT'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısının ardından bölgedeki gerilim artıyor.

Saldırıda 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybederken Hizbullah, aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından düzenlenen Beyrut saldırısında toplam 84 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar çıkıyor.

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