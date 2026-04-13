İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7292
  • EURO
    52,3162
  • ALTIN
    6798.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katil İsrail Lübnan'ı yerle bir ediyor: Çok sayıda ölü var
Dünya

Katil İsrail Lübnan'ı yerle bir ediyor: Çok sayıda ölü var

Katil İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyinde birçok bölgeyi hedef alan saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 09:59
ABONE OL

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Bazuriye beldesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail'in en az 9 hava saldırısına hedef olan Bazuriye'de, 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Beldedeki okulda ve evlerde ciddi yıkım meydana gelirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneybatısındaki Sur kentine bağlı Şema beldesini de sabah saatlerinde topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ordusu, Sur kentinin Kalile, Mansuri, Hınniyye, Mecdel Zun ve Buyut es-Sayyad beldelerine saldırılar düzenledi.

Sur'un Zebkin beldesini fosfor bombası ve topçu atışlarıyla hedef alan İsrail ordusu, Sıddikin beldesine de hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda Yukarı Nebatiye ve Batı Siyr beldelerinde birer kişi, Şukin beldesinde de 2 kişi yaşamını yitirdi.

Nebatiye kentini hedef almayı sürdüren İsrail ordusu, kentin El-Heva Mahallesi'nde çok sayıda binaya hava saldırısı düzenleyerek büyük yıkıma yol açtı.

İsrail ordusu Nebatiye'ye bağlı Cibşit beldesinde de bir evi bombaladı.

İsrail savaş uçakları Hiyam beldesine de hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun kara saldırıları da düzenlediği Bint Cubeyl ilçesinin girişindeki Saff el-Heva bölgesi topçu atışlarıyla hedef alındı.

İsrail basınında dün çıkan haberlerde, bölgede işgalini genişleten İsrail ordusunun Bint Cubeyl ilçesini kuşatma altına aldığı belirtilmişti.

  • İsrail saldırıları
  • Lübnan
  • hayatını kaybetti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.