  Katil İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı... 13 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Katil İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı... 13 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Tuffahta beldesine düzenlediği saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 21:57 - Güncelleme:
İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Sayda kentine bağlı Tuffahta beldesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye saldırılarını sürdürdü.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 20'ye yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

