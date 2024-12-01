Katil İsrail mülteci kampının kuzeyini hedef aldı! Çok sayıda Filistinli şehit var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 422. gününde sürüyor.

İSRAİL GAZZE'DEKİ NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI'NDA BİR EVİ HEDEF ALDI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli şehit oldu, 8'i yaralandı.

El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir evi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 8 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 8 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları yerinden edilmiş insanların bulunduğu bir evi hedef aldı. Saldırıda söz konusu ev yıkılırken, çevre binalarda ciddi hasar meydana geldi.

Sağlık ve sivil savunma ekipleri saldırıda hedef alınan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Gazze'deki savaşı sona erdirmenin Hamas'ın elinde olduğu savunularak, "Eğer Hamas rehineleri serbest bırakmayı kabul etseydi, Gazze'deki savaş yarın ve hatta aylar önce biter ve Gazzelilerin çektiği acılar hemen sona ererdi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde 1 İsrail askerinin öldüğünü, 2'sinin de yaralandığını duyurdu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin destekçileri, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkesi kutlamak ve Gazze ile Batı Şeria'ya destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli şehit oldu, 8'i yaralandı.

Batı Kudüs'te toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi. Ellerinde İsrail bayrakları ve esirlerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

1 Aralık 2024 Pazar

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanların sığındığı bir okulu ve bir evi hedef aldığı saldırılarda 6 Filistinli şehit oldu, 15 Filistinli yaralandı.