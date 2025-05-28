Katil İsrail saldırılarına devam ediyor! 22 Filistinli şehit edildi

Sağlık kaynaklarından alına bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzeyinde Saftavi Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir eve düzenlediği saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 12'si yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentinde Filistinlilere ait bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.OKULUN ÇEVRESİNİ HEDEF ALDILAR
İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Fahura Okulu'nun çevresinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadıra düzenlenen İsrail saldırısında 3 Filistinli öldü.