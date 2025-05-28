İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2025 Çarşamba / 1 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0802
  • EURO
    44,1973
  • ALTIN
    4145.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katil İsrail saldırılarına devam ediyor! 22 Filistinli şehit edildi
Dünya

Katil İsrail saldırılarına devam ediyor! 22 Filistinli şehit edildi

Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail'in bölgede çeşitli noktalara düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 22 Filistinli şehit oldu.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 16:55 - Güncelleme:
Katil İsrail saldırılarına devam ediyor! 22 Filistinli şehit edildi
ABONE OL

Sağlık kaynaklarından alına bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzeyinde Saftavi Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir eve düzenlediği saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 12'si yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentinde Filistinlilere ait bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

OKULUN ÇEVRESİNİ HEDEF ALDILAR

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Fahura Okulu'nun çevresinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadıra düzenlenen İsrail saldırısında 3 Filistinli öldü.

ABD ile Gazze ateşkesi için anlaştık

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.