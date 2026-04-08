  • Hastanede ağır hasar! Katil İsrail, Lübnan'da sivilleri hedef alıyor
Hastanede ağır hasar! Katil İsrail, Lübnan'da sivilleri hedef alıyor

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Hiram Hastanesi'ne saldırı düzenledi, hastanede ağır hasar oluştu.

İBRAHİM IŞIK8 Nisan 2026 Çarşamba 10:05
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Hiram Hastanesi'ni hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırı sonucu hasta odaları ve hastane girişinde büyük hasar meydana geldi. Hastanenin ana giriş kısmı da park halindeki araçların üzerine çöktü.

İŞTE İSRAİL-LÜBNAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

11:20 İsrail ordusu, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları sürdürdüğünü açıklayarak, ülkenin güneyini terk etmeleri için bölge sakinlerine yönelik tehdidini yineledi.

10.40 Lübnan ordusu, bölgedeki gelişmeler ve ateşkes ihtimaline ilişkin haberlerin artması üzerine, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen sivillere güneydeki köy ve beldelere dönüşte acele etmemeleri uyarısında bulundu.

10:39 Umman, Mısır ve Pakistan, ABD ile İran arasındaki ateşkesten memnuniyet duyduğunu duyurdu.

10:38 Lübnan ordusu, bölgedeki gelişmeler ve ateşkes ihtimaline ilişkin haberlerin artması üzerine, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen sivillere güneydeki köy ve beldelere dönüşte acele etmemeleri uyarısında bulundu.

09:34 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şebriha beldesinde bir binaya saldırı tehdidinde bulundu.

08:05 İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

06:42 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.

04:01 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgelerde de yürürlüğe girdiğini bildirdi.

02:56 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

