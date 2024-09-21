Katil İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu! Çocukların da bulunduğu 10 kişi şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 351. gününde sürüyor.

ÇOCUKLARIN DA BULUNDUĞU 10 KİŞİ ŞEHİT OLDU

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin şehit olduğu bildirildi.

El-Ehli Baptist Hastanesinden bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin Zeytun Mahallesindeki okula düzenlediği hava saldırısında ölen 10 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail'in Zeytun Mahallesindeki Askule bölgesinde bir okula hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uşaklarının yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu okula hava saldırısı düzenlemesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda son 3 günde 119 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Sağlık Bakanlığının depolarını bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 bakanlık çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi şehit oldu.

Fas'ta, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 44 Filistinli öldü.

Ürdün'de yüzlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılara karşı direniş gösteren Filistinliler için destek yürüyüşü düzenledi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Beytüllahim kentinde Filistinli bir genci gerçek mermiyle yaraladığı bildirildi.

21 EYLÜL 2024



Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, İsrail yönetiminin bu ülke tarihinin en radikal hükümeti olduğunu ve insanlığa karşı savaş suçları işlediğini söyledi.