Katil İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu! Çok sayıda Filistinli şehit var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 351. gününde sürüyor.

ÇOCUKLARIN DA BULUNDUĞU 10 KİŞİ ŞEHİT OLDU

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu 13'ü çocuk 6'sı kadın 22 kişinin şehit olduğunu, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısı sonucu 13'ü çocuk 6'sı kadın 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin yaptığı açıklamada da İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesinde binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı okula hava saldırısı düzenleyerek korkunç bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda 13'ü çocuk 6'sı kadın 21 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 9 çocuğun uzuvlarının kesildiği ve ayrıca 2 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

İsrail'in saldırı düzenlediği sığınma merkezi sayısının 181'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, saldırı şiddetle kınanarak tüm dünya ülkelerine de İsrail'in yerlerinden edilmiş Filistinlilere ve sivillere yönelik sürdürdüğü saldırıları ve işlediği suçları kınamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde soykırım suçunun devam etmesinden ve sivillere yönelik bu katliamların sürdürülmesinin yanı sıra barınma merkezlerinin ve okulların hedef alınmasından ve bombalanmasından tamamen İsrail ve ABD yönetimi sorumlu tutuldu.

Medya Ofisinin açıklamasında, uluslararası topluma ve tüm uluslararası ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına, soykırım suçunun durdurulması ve Gazze Şeridi'nde akan kanın durdurulması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

El-Ehli Baptist Hastanesinden bir sağlık yetkilisi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin Zeytun Mahallesindeki okula düzenlediği hava saldırısında ölen 10 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail'in Zeytun Mahallesindeki Askule bölgesinde bir okula hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uşaklarının yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu okula hava saldırısı düzenlemesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda son 3 günde 119 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Sağlık Bakanlığının depolarını bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 bakanlık çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin Musabah bölgesinde bulunan bakanlık depolarına düzenlediği saldırıda 5 çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamas Hareketi, İsrail'in Beyrut saldırısında Hizbullah komutanlarından İbrahim Akil'i öldürmesini, "bedelini ödeyeceği bir ahmaklık" olarak niteledi.

Fas'ta, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze işlemleri için Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne getirildi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 44 Filistinli öldü.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'da iletişim cihazlarının patlatılmasının ardından acil oturumla toplandı.

Cezayir tarafından talep edilen otur

Ürdün'de yüzlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılara karşı direniş gösteren Filistinliler için destek yürüyüşü düzenledi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Beytüllahim kentinde Filistinli bir genci gerçek mermiyle yaraladığı bildirildi.

21 EYLÜL 2024



Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, İsrail yönetiminin bu ülke tarihinin en radikal hükümeti olduğunu ve insanlığa karşı savaş suçları işlediğini söyledi.