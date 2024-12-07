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Dünya

Katil İsrail'de Suriye korkusu! Takviyeyi arttırdıklarını duyurdular

Katil İsrail'in Suriye'deki gelişmeler nedeniyle, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne yaptığı askeri takviyeyi arttırdığı bildirildi.

AA7 Aralık 2024 Cumartesi 14:17 - Güncelleme:
Katil İsrail'de Suriye korkusu! Takviyeyi arttırdıklarını duyurdular
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'deki gelişmeler ışığında yapılan yeni değerlendirmenin ardından Golan Tepeleri'ndeki takviyeyi arttırma kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada, "Birliklerin takviyesi bölgedeki savunmanın güçlendirilmesini ve birliklerin bölgedeki çeşitli senaryolara hazırlanmasını sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu, dün Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.

Öte yandan dün yerel basında yayımlanan haberlerde, İsrail güvenlik kabinesinin Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplanacağı kaydedilmişti.

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